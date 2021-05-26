Число скончавшихся от коронавируса в мире приблизилось к 3,5 миллиона
Количество зафиксированных случаев коронавируса в мире на утро среды, 26 мая, составило 167 638 686. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.
В мире с начала пандемии коронавируса от COVID-19 скончались 3 481 615 человек.
В список стран, где число выявленных случаев инфекции превысило 10 миллионов, входят США, Индия и Бразилия. Лидером по количеству случаев заражения вирусом и числу летальных исходов от инфекции и ее последствий стали США. Там, по последним данным, зафиксировано 33 165 820 случаев, а число умерших увеличилось до 590 925.
Ранее сообщалось, что привитые от коронавируса граждане Южной Кореи смогут ходить без масок с июля.
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