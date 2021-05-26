Привитые от коронавируса граждане Южной Кореи смогут ходить без масок с июля

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Жители Южной Кореи, которые уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, начиная с июля, смогут не носить медицинские маски на улице. Об этом рассказал премьер-министр Ким Бу Гем в среду, 26 мая.

По его словам, получившие хотя бы один компонент вакцины смогут не носить маски на улице. Также местные органы здравоохранения планируют полностью пересмотреть меры по борьбе с коронавирусом в конце сентября. К началу осени, по словам премьера, более 70 процентов жителей страны будут привиты хотя бы одной дозой.

— Мы также рассмотрим ослабление правил использования масок внутри помещения при достижении коллективного иммунитета, — сказал он.

Южная Корея начала проводить кампанию против коронавирусной инфекции в феврале и планирует к ноябрю достичь коллективного иммунитета, сообщает Интерфакс.

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