Южная Корея объявила об окончании вспышки птичьего гриппа
Новые случаи высокопатогенного птичьего гриппа не регистрируются на территории Южной Кореи уже на протяжении почти двух месяцев, что говорит об окончании эпизоотии. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Республики Корея во вторник, 25 мая.
— С 1 апреля на территории страны не было зарегистрировано ни одного нового случая высокопатогенного гриппа H5N8 среди диких птиц, а с 6 апреля — среди домашних птиц, — говорится в сообщении.
В Южной Корее с ноября 2020 года было выявлено 109 случаев заболевания птичьим гриппом. В республике ликвидировали около 30 миллионов голов домашней птицы, что привело к резкому росту цен на соответствующую продукцию, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило об эпидемии «черной плесени».
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