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Южная Корея объявила об окончании вспышки птичьего гриппа
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Южная Корея объявила об окончании вспышки птичьего гриппа

Виктория Родимкина

В мире

Новые случаи высокопатогенного птичьего гриппа не регистрируются на территории Южной Кореи уже на протяжении почти двух месяцев, что говорит об окончании эпизоотии. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Республики Корея во вторник, 25 мая.

— С 1 апреля на территории страны не было зарегистрировано ни одного нового случая высокопатогенного гриппа H5N8 среди диких птиц, а с 6 апреля — среди домашних птиц, — говорится в сообщении.

В Южной Корее с ноября 2020 года было выявлено 109 случаев заболевания птичьим гриппом. В республике ликвидировали около 30 миллионов голов домашней птицы, что привело к резкому росту цен на соответствующую продукцию, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило об эпидемии «черной плесени».

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инфекцииЮжная Кореяптичий грипп
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