Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Правительство Джамму и Кашмир объявило об эпидемии «черной плесени»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство Джамму и Кашмир объявило об эпидемии «черной плесени»

Иван Юминов

Здоровье

Правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило мукормикоз — «черную плесень» — эпидемией. Об этом стало известно в понедельник, 24 мая.

— Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований, — сообщили в управлении здравоохранения региона.

Всего в Индии данной инфекцией заразились примерно 8848 человек. Мукормикоз диагностируют у людей с коронавирусом, которые долго находились в отделении интенсивной терапии и длительно получали стероиды или кислородную поддержку. Кроме того, «черную плесень» фиксировали и у людей с диабетом, которые получали большие дозы стероидов в течение долгого времени, отмечает газета The Times of India.

Ранее врачи объяснили, чем опасна «черная плесень».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые заявили об угрозе «вечной пандемии» во всем мире

эпидемияИндия«черная плесень»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Все мнения
О проекте