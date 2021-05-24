Правительство Джамму и Кашмир объявило об эпидемии «черной плесени»

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Правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило мукормикоз — «черную плесень» — эпидемией. Об этом стало известно в понедельник, 24 мая.

— Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований, — сообщили в управлении здравоохранения региона.

Всего в Индии данной инфекцией заразились примерно 8848 человек. Мукормикоз диагностируют у людей с коронавирусом, которые долго находились в отделении интенсивной терапии и длительно получали стероиды или кислородную поддержку. Кроме того, «черную плесень» фиксировали и у людей с диабетом, которые получали большие дозы стероидов в течение долгого времени, отмечает газета The Times of India.

Ранее врачи объяснили, чем опасна «черная плесень».

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