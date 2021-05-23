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Ученые опасаются угрозы «вечной пандемии» во всем мире
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Ученые опасаются угрозы «вечной пандемии» во всем мире

Юлия Курганова

Здоровье

Американские ученые считают, что ситуация с коронавирусом в Южной Азии может привести к «вечной пандемии».

Отмечается, что в больницах Индии не хватает кислорода, лекарств и коек, люди выстраиваются в очередь около отделений неотложной помощи и клиник, умоляя спасти их родных. В Непале трудности усугубляются тем, что Индия является основным поставщиком вакцин и кислорода, но на сегодняшний день поставки прекратились.

— Эта смертоносная волна бесконтрольно распространится на сельские районы субконтинента, где медицинских учреждений еще меньше, — заявил автор статьи в издании Project Syndicate.

По его словам, в регионе проживает почти четверть населения всего человечества и коронавирус грозит вечной пандемией и появлением более смертельно опасных штаммов, которые могут угрожать всему миру.

— Индия и ее соседи отчаянно нуждаются в дополнительных вакцинах, кислороде и других материалах. В интересах всего остального мира обеспечить их как можно быстрее, — заключил журналист.

Ранее врачи объяснили, чем опасна «черная плесень».

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