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Ученые назвали срок действия антител к новым штаммам коронавируса
Фото: pexels.com

Ученые назвали срок действия антител к новым штаммам коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Антитела против возбудителей коронавирусной инфекции новых штаммов ослабевают примерно через полгода-год. К такому выводу пришли исследователи из Университета Иокогамы (Япония).

Ученые проанализировали иммунные показатели 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет, которые заразились COVID-19 в период с февраля по апрель 2020 года. У 97 процентов переболевших в легкой форме осталось достаточное количество антител через полгода, у 96 процентов — через год. У тех, кто болел в тяжелой форме, показатель достигал 100 процентов.

При этом в отношении новых штаммов антитела демонстрировали не такую высокую эффективность. По данным исследования, у 69 процентов бессимптомных или легких больных спустя полгода после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75 процентов — к индийскому.

Наименьшую устойчивость антитела показывают к бразильскому и британскому штаммам: устойчивыми к ним остаются лишь 19 и 15 процентов переболевших соответственно.

Вместе с тем у перенесших заболевание в средней либо тяжелой форме антитела к штаммам остаются примерно на одном уровне с изначальным вирусом.

Авторы исследования делают на основе этого вывод о необходимости вакцинации в условиях распространения новых штаммов COVID-19, особенно это касается молодежи, склонной переносить болезнь бессимптомно, сообщает Kyodo.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было выявлено 165 158 285 случаев заболевания, в том числе за последние сутки — 620 434 новых случаев. Количество летальных исходов увеличилось на 12 786, до 3 425 017 умерших.

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