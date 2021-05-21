Число случаев коронавируса в мире превысило 165 миллионов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было выявлено 165 158 285 случаев заболевания.

За последние сутки было выявлено 620 434 новых случаев инфицирования COVID-19. Количество летальных исходов увеличилось на 12 786, до 3 425 017 умерших.

Первое место по общему количеству выявленных случаев коронавируса в мире среди отдельных государств остается за США (32 706 250). Затем идут Индия (26 031 991), Бразилия (15 812 055), Франция (5 820 918), Турция (5 160 423), Россия (4 983 845), Великобритания (4 455 225), Италия (4 178 261), Германия (3 635 162), Испания (3 631 661).

Больше всего летальных исходов зарегистрировано также в США (582 346), второе место по данному показателю занимает Бразилия (441 691), третье — Индия (291 331). Далее следуют Мексика (220 850), Великобритания (127 701), Италия (124 810), Россия (117 739), Франция (107 403), Германия (87 128), Колумбия (82 743), Испания (79 601) и Иран (77 994), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 8937 новых случаев коронавируса. За 24 часа полностью вылечились 9350 человек, при этом скончались 389 граждан.

При этом столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2593 пациента за последние сутки. Всего за время пандемии в Москве вылечились 1 038 593 пациента. За последние 24 часа было подтверждено 2954 новых случая COVID-19, госпитализированы 1125 человек, 58 пациентов скончались.

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