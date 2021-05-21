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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2593 пациента за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2593 пациента за сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2593 пациента за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба в пятницу, 21 мая.

Всего за время пандемии в Москве вылечились 1 038 593 пациента.

За последние 24 часа было подтверждено 2954 новых случая COVID-19, госпитализированы 1125 человек, 58 пациентов скончались.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2593 пациента за суткиФото: Оперштаб

Всего в России за минувшие сутки выявили 8937 новых случаев коронавируса. Среди них 16,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа полностью вылечились 9350 человек, при этом скончались 389 граждан.

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