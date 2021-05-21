Почти девять тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявили 8937 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 21 мая.

Отмечается, что 16,3 процента людей не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 9350 человек, при этом скончались 389 граждан.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего новых случаев обнаружили в Москве — 2954, Санкт-Петербурге — 815 и Московской области — 753.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее Минздрав назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России.

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