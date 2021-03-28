Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Контактирует и не заражается: кто никогда не заболеет коронавирусом
Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

Контактирует и не заражается: кто никогда не заболеет коронавирусом

Рафаэль Залян

Здоровье

Некоторые жители Земли не заразятся коронавирусной инфекцией, несмотря на многократные контакты с больными. Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» врач-вирусолог Сергей Нестеров, речь идет о людях, имеющих врожденный иммунитет к COVID-19.

— Многие считают, что это невозможно. Но поначалу никто тоже не верил, что существуют люди с врожденным иммунитетом и генетической невосприимчивостью к ВИЧ-инфекции. А ведь 10 процентов белого населения планеты не могут заразиться этой смертельной болезнью. При попадании в организм таких людей возбудитель ВИЧ-инфекции не может проникнуть в клетки и размножиться, так как иммунная система его обнаруживает и нейтрализует.

Данный феномен объясняется тем, что невосприимчивые к ВИЧ люди получили от предков мутированные лейкоциты с видоизмененными рецепторами, которые исключают заражение.

— Конфигурация рецептора CCR5, через который болезнь внедряется в глубины организма, у невосприимчивых к СПИДу людей изменилась. У них этот рецептор обозначается CCR5-дельта32, — пояснил врач.

У восприимчивых к ВИЧ людей вирус распознает рецепторы CCR5 и прикрепляется к ним. Друг другу они «подходят как ключ к замку». У носителей видоизмененного рецептора этот процесс исключен.

— Почему я провожу аналогию с ВИЧ-инфекцией. Просто это самый яркий показатель того, что к смертельно опасной заразе может быть иммунитет. У тех, кто не способен заразиться коронавирусом, тоже имеются мутации генов, которые им гарантируют врожденную защиту от COVID-19. Эти мутации влияют на восприимчивость организма к возбудителю болезни. На сегодняшний день известно, что они происходят в гене, кодирующем белок ACE2, с помощью которого SARS-CoV-2 попадает в наши клетки и начинает активно размножаться, — сказал вирусолог.

Таким образом, благодаря генным изменениям при попадании коронавируса в организм доступ инфекции к клеткам блокируется и заражения не происходит.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог объяснил, могут ли возникнуть проблемы с повторной вакцинацией

ВИЧиммунитеткоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте