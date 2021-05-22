Врачи объяснили, чем опасна «черная плесень»

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Мукормикоз, который распространился в Индии на фоне пандемии коронавируса, стал проблемой не только этого региона. Случаи заболевания «черной плесенью» зафиксированы даже в России. Доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Национальной академии микологии РФ, академик РАМТН, руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза София Бурова рассказала, чем опасно данное заболевание.

В СМИ, по мнению профессора, допустили некую ошибку. Оказывается, «черной плесенью» называется не возбудитель мукормикоза, а аспергиллеза. Именно Aspergillus niger в бактериологических препаратах имеет черный цвет.

— Aспергиллы представляют собой мицелиальные плесневые патогенные грибы, а Aspergillus niger — это только один из их многочисленных видов, — пояснила София Бурова.

По ее словам, возбудителями мукормикоза также являются плесневые грибы. Однако они относятся к семейству мукоровых.

— Именно они, судя по публикациям, и вызвали вспышку в Индии. Я не видела первоисточник, не знаю, кто назвал возбудителей мукормикоза «черной плесенью». При этом считаю важным отметить, что заболеваемость аспергиллезом, в том числе и вызываемая Aspergillus niger («черной плесенью»), всегда была, есть и будет на территории России, в Европе, Соединенных Штатах и других странах, — добавила София Бурова.

Она объяснила, что аспергиллез среди всех грибковых инфекций внутренних органов составляет прядка 15 процентов. Однако мукормикоз является достаточно редким заболеванием. Он встречается в основном только в «группах риска». При этом в России медикам известны методы лечения разных плесневых микозов, отмечает Nation News.

Тот факт, что среди здоровых людей в европейских странах мукормикоз встречается очень редко, подтвердил и врач общей практики, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

— Все-таки это болезнь тех, у кого наблюдается иммунодефицит, — пояснил врач.

При этом он пояснил, что «черная плесень» может образоваться у тех людей, у которых иммунитет был ослаблен из-за COVID-19. На этом фоне, по мнению эксперта, мукормикоз «может человека буквально за несколько дней сожрать». Он также пояснил, что доходит до таких случаев, что единственным способом избавиться от данного заболевания становится ампутация частей тела, отмечает «Царьград».

Как объяснил Алексей Хухрев, скорость распространения «черной плесени» в организме человека слишком высока.

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