Вирусолог объяснил, для кого особенно опасна «черная плесень»

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Случаи заражения «черной плесенью» на фоне пандемии коронавирусной инфекции обнаружили в России. Об этом заявили в Университете имени Мечникова. Ранее данное заболевание встречалось в Индии. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, кому стоит бояться этой инфекции.

— Это грибковая инфекция, встречающаяся у людей и животных. Она представляет собой достаточно агрессивное заболевание, которое развивается при большом иммунодефиците, — подчеркнул Георгий Викулов.

Он также уточнил, что возбудителями «черной плесени» становятся грибы семейства мукоровых. Они широко распространены в окружающей среде. Их можно найти в почве и растениях. По словам вирусолога, эти грибы могут «жить» на несвежих фруктах и овощах, а еще их находят в навозе животных. При этом эксперт подчеркнул, что они не представляют опасности для людей, у которых все в порядке с иммунной системой. А вот тем, кто заболел коронавирусом, ВИЧ-инфекцией или прошел лучевую терапию, трансплантацию органов, эти грибы могут нанести серьезный вред. Они поражают слизистую оболочку носа, легких, а в некоторых случаях и головного мозга. Таким образом они становятся возбудителями как поверхностных, так и глубоких висцеральных микозов, отмечает ИА «НСН».

По словам вирусолога, в основном «черная плесень» опасна для граждан с низким иммунитетом.

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