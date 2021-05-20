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Два индийских штата сообщили об эпидемии «черной плесени»
Фото: twitter.com/Pishu Mon

Два индийских штата сообщили об эпидемии «черной плесени»

Виктория Родимкина

В мире

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, которое известно как «черная плесень». Количество заболевших мукормикозом продолжает расти из-за воздействия коронавируса.

— Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату, — говорится в сообщении, которое подписал министр здравоохранения Раджастана Ахил Арора.

В штате выявили около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создали специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство пациентов проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

Глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао сообщил, что все государственные и частные больницы должны следовать рекомендациям по выявлению, диагностике и лечению грибкового заболевания. Также медучреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных или подтвержденных случаях мукормикоза в департамент, сообщает РИА Новости.

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