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Египет продлил меры ограничения по COVID-19 до конца мая
Фото: Википедия

Египет продлил меры ограничения по COVID-19 до конца мая

Иван Юминов

Здоровье

Египет до конца мая продлил ограничительные меры по коронавирусу. Это следует из решения правительства страны в среду, 19 мая.

Рестораны, театры, магазины и другие развлекательные заведения в стране должны закрываться к 21:00. Кроме того, до конца месяца под запретом находятся любые встречи, культурные мероприятия и торжества с большим числом людей.

На открытых площадках разрешено проводить свадьбы и дни рождения, отмечает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует обязывать россиян прививаться от COVID-19.

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