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Безопасный для медиков экспресс-тест на COVID-19 разработали в Финляндии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Безопасный для медиков экспресс-тест на COVID-19 разработали в Финляндии

Иван Юминов

Здоровье

Ученые из Хельсинского университета создали экспресс-тест на коронавирус, который безопасен для медиков. Об этом сообщил научный сотрудник академии при университете Юсси Хепойоки в среду, 19 мая.

— Мы показали, что разработанный нами тест способен идентифицировать почти все образцы, из которых мы смогли выявить COVID-19, — рассказал специалист.

Безопасность для врачей достигается за счет того, что вирус инактивируется при попадании в раствор. Результат доступен через десять минут и не уступает по точности обычному ПЦР-тесту, сообщает ТАСС со ссылкой на финскую телерадиовещательную компанию Yle.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия скоро запустит в оборот четвертую вакцину от коронавируса.

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