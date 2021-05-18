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Путин сообщил, что Россия скоро запустит в оборот четвертую вакцину от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Путин сообщил, что Россия скоро запустит в оборот четвертую вакцину от COVID-19

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Россия в скором времени введет в оборот четвертую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во вторник, 18 мая.

Российский лидер отметил, что специалистам в стране удалось быстро создать три эффективных препарата от COVID-19.

При этом президент РФ уточнил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами для борьбы с пандемией, передает РИА Новости.

— Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина — прим. «ВМ»), набирает темп и вакцинация, — сказал Владимир Путин во время выступления перед иностранными послами.

Четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом, стала вакцина «Спутник Лайт». На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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