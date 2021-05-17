Врач объяснил принцип действия препарата от коронавируса «Артлегиа»

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Инновационный препарат для лечения пациентов от коронавируса «Артлегиа» поступил в больницы Московской области. Он был разработан по новейшей технологии и представляет собой химерное моноклональное антитело. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Моноклональное антитело — это такое антитело, которое производится не всеми лейкоцитами крови, а потомком одного антитела. Это своеобразная «волшебная пуля» для лечения. Она попадает точно в ту молекулу, которую мы хотим нейтрализовать, — объяснил Владислав Жемчугов.

По его словам, данный метод чаще всего используют в онкологии.

— Там установлены важные для опухоли участки, которые отвечают за размножение, питание, кислородное обеспечение и так далее. Это очень эффективно и точно, — объяснил терапевт-иммунолог.

Он также попробовал рассказать, что означает слово «химерное». Как подчеркнул специалист, так как моноклональные антитела добывают из мышей, то они, естественно, отличаются от человеческих и могут вызывать побочные эффекты. Поэтому проведена тончайшая генетическая манипуляция, и большая часть молекулы-носителя заменена на человеческую. Это означает, что действующая часть остается мышиной.

Касаемо лечения COVID-19 — здесь огромное значение имеет воздействие на цитокиновый взрыв, считает врач. По его словам, у некоторых людей наблюдается запредельная реакция иммунной системы, отмечает «Радио 1».

— У людей во время цитокинового взрыва истощаются все ресурсы, они оказываются в тяжелом состоянии, многие не выживают, — добавил Владислав Жемчугов.

«Артлегиа», по его словам, представляет собой антитело, блокирующее один из цитокинов, провоцирующих подобный взрыв.

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