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Еще 2041 пациент вылечился от коронавируса в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 2041 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Полина Долганова

Город

Столичные врачи вылечили еще 2041 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 027 835 пациентов.

Еще 2041 пациент вылечился от коронавируса в МосквеФото: Telegram / Оперштаб Москвы

За последние 24 часа было подтверждено 3573 новых случая заражения COVID-19, госпитализированы 983 человека, 57 пациентов скончались.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в городах с высокой плотностью населения.

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