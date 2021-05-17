Еще 2041 пациент вылечился от коронавируса в Москве
Столичные врачи вылечили еще 2041 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.
Всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 027 835 пациентов.
За последние 24 часа было подтверждено 3573 новых случая заражения COVID-19, госпитализированы 983 человека, 57 пациентов скончались.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в городах с высокой плотностью населения.
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