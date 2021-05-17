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Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в крупных городах России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в крупных городах России

Виктория Родимкина

Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в городах с высокой плотностью населения.

Также министр оценил ситуацию с COVID-19 в целом по стране.

— Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной, — цитирует Михаила Мурашко РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России призвал россиян не дожидаться третьей волны коронавируса и пройти вакцинацию.

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здравоохранениекоронавирусМихаил Мурашко
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