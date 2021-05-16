«Нужно просто провакцинироваться»: Мурашко призвал не ждать новой волны COVID

Фото: minzdrav.gov.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей страны не дожидаться третей волны пандемии, а пройти вакцинацию. Об этом он заявил в воскресенье, 16 мая.

Глава ведомства назвал абсурдным вопрос о рисках появления третьей волны пандемии в стране. Он отметил, что «авось» в ситуации с инфекцией не сработает, следует принять меры.

— Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов, — цитирует Мурашко «Россия 1».

Ранее сообщалось, что еще 8554 случая коронавируса выявили в России.

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