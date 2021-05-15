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Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Венесуэле
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Венесуэле

Анастасия Колоскова

В мире

Венесуэла зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Отмечается, что вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

— Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации, — говорится в сообщении.

Исследования Центра имени Гамалеи показали, что новая вакцина эффективна от всех новых штаммов коронавируса.

Кроме того, стало известно, что вакцинация российской вакцины «Спутник V» началась на Сейшельских Островах. Препарат был зарегистрирован там в марте.

В настоящее время российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в 66 странах с населением свыше 3,2 миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что препарат одобрили в Эквадоре.

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