Лукашенко заверил белорусов, что у них «будут и другие президенты»

Фото: Администрация президента РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что гарантирует белорусам других президентов, и попросил граждан «набраться терпения». Об этом он заявил коллективу предприятия «Молочный мир» во время визита в Гродненскую область в пятницу, 19 марта.

Президент заявил, что Белоруссия будет единым государством и белорусский народ никому не будет кланяться и стоять на коленях.

— Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Белоруссий лидер призвал народ «набраться терпения». Помимо этого, президент посоветовал людям быть ближе друг к другу, чтобы переждать трудные времена.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

КГБ республики 11 февраля заявил, что ситуация с митингами в стране стабилизировалась, их проявления почти сошли на нет.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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