Эквадор стал 66-й страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V»

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Эквадор зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Эквадор,— цитирует сообщение «Интерфакс.

Таким образом, к настоящему моменту российский препарат зарегистрирован в 66 странах с населением свыше 3,2 миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали Мальдивы.

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