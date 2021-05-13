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Мальдивы зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Мальдивы зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

Полина Долганова

Внешняя политика

На Мальдивах зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы, — говорится в сообщении.

Таким образом, к настоящему моменту российский препарат зарегистрирован в 65 странах с населением свыше 3,2 миллиарда человек.

— Вакцина «Спутник V» применяется для борьбы с коронавирусом в десятках стран и уже стала одним из признанных глобальных инструментов для борьбы с пандемией, — заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее «ВМ» писала, что свыше 22 тысяч тестов на COVID-19 сдали в Петербурге за минувшие сутки. Уточняется, что в единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 поступило свыше 13 тысяч звонков. Граждане консультировались с операторами по вопросам о коронавирусе.

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вакцинаМальдивы«Спутник V»
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