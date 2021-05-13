Врач подтвердил негативное влияние COVID-19 на потенцию

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Коронавирус со временем может оказывать влияние на снижение полового влечения у мужчин, а также привести их к бесплодию. Такого мнения придерживается врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Ранее сотрудники Медицинской школы Миллера Университета Майями заявили, что COVID-19 сохраняется в тканях половых органов мужчин в течение долгого времени после выздоровления. Это, по их мнению, может стать причиной эректальной дисфункции. Ученые обнаружили, что после перенесенной инфекции многие мужчины, которые до этого не жаловались на проблемы с потенцией, заметили их.

— Врачи-сексологи выяснили, что при заражении вирус поражает не только сосуды, но и клетки Лейдига, отвечающие за выработку тестостерона. То есть со временем это может вызвать снижение полового влечения у мужчин, — объяснил Евгений Кульгавчук.

Вместе с тем COVID-19 оказывает негативное влияние на формирование сперматозоидов, добавил специалист. В дальнейшем, по его мнению, это может стать причиной мужского бесплодия, передает издание «Взгляд».

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