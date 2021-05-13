Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Свыше 22 тысяч тестов на COVID-19 сдали в Петербурге за минувшие сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Свыше 22 тысяч тестов на COVID-19 сдали в Петербурге за минувшие сутки

Елена Фролова

Здоровье

Более 22 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию сдали жители Санкт-Петербурга за сутки с 12 мая. Подробно об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что в единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 поступило свыше 13 тысяч звонков. Граждане консультировались с операторами по вопросам о COVID-19.

Согласно данным ведомства, после майских праздников стало больше положительных тестов на коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю число зафиксированных случаев в Северной столице возросло на 34,63 процента, отмечают «Невские новости». Помимо этого, за последние семь дней на 29,06 процента увеличилась суточная госпитализация взрослых пациентов с подозрением на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названо количество пунктов вакцинации от COVID-19, работающих в Петербурге

Санкт-Петербургтестыкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Все мнения
О проекте