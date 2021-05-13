Свыше 22 тысяч тестов на COVID-19 сдали в Петербурге за минувшие сутки
Более 22 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию сдали жители Санкт-Петербурга за сутки с 12 мая. Подробно об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Уточняется, что в единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 поступило свыше 13 тысяч звонков. Граждане консультировались с операторами по вопросам о COVID-19.
Согласно данным ведомства, после майских праздников стало больше положительных тестов на коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю число зафиксированных случаев в Северной столице возросло на 34,63 процента, отмечают «Невские новости». Помимо этого, за последние семь дней на 29,06 процента увеличилась суточная госпитализация взрослых пациентов с подозрением на коронавирус.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Названо количество пунктов вакцинации от COVID-19, работающих в Петербурге