Свыше 22 тысяч тестов на COVID-19 сдали в Петербурге за минувшие сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 22 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию сдали жители Санкт-Петербурга за сутки с 12 мая. Подробно об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что в единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 поступило свыше 13 тысяч звонков. Граждане консультировались с операторами по вопросам о COVID-19.

Согласно данным ведомства, после майских праздников стало больше положительных тестов на коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю число зафиксированных случаев в Северной столице возросло на 34,63 процента, отмечают «Невские новости». Помимо этого, за последние семь дней на 29,06 процента увеличилась суточная госпитализация взрослых пациентов с подозрением на коронавирус.

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