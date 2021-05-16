Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 8554 случая коронавируса выявили за сутки в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Еще 8554 случая коронавируса выявили за сутки в России

Юлия Павлушова

Здоровье

За последние сутки на территории России зафиксировали еще 8554 случая коронавируса. Их них 15,8 процента протекают без клинических проявлений. Заболевание выявили в 84 регионах, сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба.

По количеству заболеваемости вновь лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Еще 8554 случая коронавируса выявили за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Уточняется, что за последние 24 часа в России вылечились от COVID-19 8573 человека. За это же время от осложнений, вызванных инфекцией, скончался 391 пациент.

Еще 8554 случая коронавируса выявили за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

За весь период пандемии во всех регионах страны выявили 4 940 245 случаев коронавируса. Причем победили болезнь 4 556 073 человека.

Ранее сообщалось, что вторую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Индию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Венесуэле

болезньпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте