Еще 8554 случая коронавируса выявили за сутки в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние сутки на территории России зафиксировали еще 8554 случая коронавируса. Их них 15,8 процента протекают без клинических проявлений. Заболевание выявили в 84 регионах, сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба.

По количеству заболеваемости вновь лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Уточняется, что за последние 24 часа в России вылечились от COVID-19 8573 человека. За это же время от осложнений, вызванных инфекцией, скончался 391 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За весь период пандемии во всех регионах страны выявили 4 940 245 случаев коронавируса. Причем победили болезнь 4 556 073 человека.

Ранее сообщалось, что вторую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Индию.

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