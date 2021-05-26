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Российские ученые нашли способ выявить риск сосудистых осложнений у больных COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российские ученые нашли способ выявить риск сосудистых осложнений у больных COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора выявили маркер, позволяющий определять поражение сосудистого русла при коронавирусной инфекции.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, больные в остром периоде COVID-19 демонстрируют значительное повышение эндотелина-1. Данный маркер можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов.

При этом выше всего данный показатель был у больных, состояние которых в последующие дни резко ухудшалось. Кроме того, данный маркер определяется и у людей, контактировавших с заболевшими.

Новый маркер можно применять для раннего выявления пациентов с наиболее высоким риском развития сосудистых осложнений и, соответственно, более раннего применения лекарств для профилактики подобных осложнений, рассказали в Роспотребнадзоре РИА Новости.

Ранее стало известно, что за последние сутки в мире зафиксировали 438 704 случая заболевания, умерли 9322 пациента. Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 167 011 807 инфицированных и 3 472 068 умерших.

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