Более 438 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Более 438 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 438 704 случая заболевания, умерли 9322 пациента. Большинство новых случаев приходится на Юго-Восточную Азию (219 031), Северную и Южную Америку (122 363) и Европу (44 281). По сравнению с 24 мая число новых случаев коронавируса в мире уменьшилось на 70 тысяч.

Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 167 011 807 инфицированных и 3 472 068 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (32 797 873), Индии (26 948 874) и Бразилии (16 083 258). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

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