Анастасия Ракова: В домах престарелых Москвы не выявили заболеваемость COVID-19

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

В столичных домах престарелых не выявили заболеваемость коронавирусом после вакцинации проживающих. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 25 мая.

Она напомнила, что вакцинацию в домах престарелых столицы начали проводить на новогодних праздниках. К февралю 2021 года второй компонент препарата получили 96 процентов пенсионеров, которые не имели противопоказаний. Анастасия Ракова уточнила, что из 15 тысяч проживающих в домах престарелых прививку получили порядка 80 процентов человек.

— Понимая всю ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих подопечных, сотрудники учреждений также приняли участие в вакцинации. Стойкий иммунитет в учреждениях сформировался к апрелю, жители получили возможность вести более активный образ жизни, к ним начали приходить гости. Сотрудники смогли с вахт перейти к обычному рабочему графику, — рассказала заммэра.

По ее словам, специалисты продолжают следить за здоровьем пожилых людей, но после завершения программы вакцинации власти не зафиксировали заболеваемость в домах престарелых, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что участники акции «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» получили почти 168 миллионов баллов.

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