Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анастасия Ракова: В домах престарелых Москвы не выявили заболеваемость COVID-19
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Анастасия Ракова: В домах престарелых Москвы не выявили заболеваемость COVID-19

Анастасия Волоснова

Город

В столичных домах престарелых не выявили заболеваемость коронавирусом после вакцинации проживающих. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 25 мая.

Она напомнила, что вакцинацию в домах престарелых столицы начали проводить на новогодних праздниках. К февралю 2021 года второй компонент препарата получили 96 процентов пенсионеров, которые не имели противопоказаний. Анастасия Ракова уточнила, что из 15 тысяч проживающих в домах престарелых прививку получили порядка 80 процентов человек.

— Понимая всю ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих подопечных, сотрудники учреждений также приняли участие в вакцинации. Стойкий иммунитет в учреждениях сформировался к апрелю, жители получили возможность вести более активный образ жизни, к ним начали приходить гости. Сотрудники смогли с вахт перейти к обычному рабочему графику, — рассказала заммэра.

По ее словам, специалисты продолжают следить за здоровьем пожилых людей, но после завершения программы вакцинации власти не зафиксировали заболеваемость в домах престарелых, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что участники акции «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» получили почти 168 миллионов баллов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Школьникам перед ЕГЭ не придется сдавать тесты на коронавирус

Анастасия Раковаздоровьекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте