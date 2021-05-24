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Школьникам перед ЕГЭ не придется сдавать тесты на коронавирус
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Школьникам перед ЕГЭ не придется сдавать тесты на коронавирус

Юлия Павлушова

Образование

Российским школьникам перед Единым государственным экзаменом не придется сдавать тест на коронавирус или предоставлять справку о вакцинации. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Рособрнадзор РФ в Facebook.

Чтобы попасть на экзамен, ученики будут должны пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у школьника повышена температура из-за какого-то хронического заболевания, то ему нужно иметь при себе справку об этом.

Участникам экзамена не требуется надевать маски и перчатки, если такого требования нет в регионе. А вот для организаторов и наблюдателей средства индивидуальной защиты обязательны.

При этом школьники, которые захотят надеть маски или перчатки, могут взять на экзамен свои.

Ранее сообщалось, что около 95 тысяч столичных девятиклассников сдадут выпускные экзамены в этом году.

Читайте также: Рособрнадзор не увидел предпосылок для переноса ЕГЭ из-за COVID-19

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