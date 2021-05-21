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Рособрнадзор не увидел предпосылок для переноса ЕГЭ из-за COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рособрнадзор не увидел предпосылок для переноса ЕГЭ из-за COVID-19

Анастасия Колоскова

Общество

Предпосылок для того, чтобы перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в российских регионах со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, пока нет. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в пятницу, 21 мая.

Он уточнил, что Рособрнадзор совместно с Роспотребнадзором постоянно следят за распространением заболевания.

— Техника готова, организаторы обучены. Кроме того, организация идет и в электронном формате, что облегчает ситуацию, — цитирует чиновника Интерфакс.

Музаев добавил, что окончательное решение будет принято совместно с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой на итоговом совещании 26 мая, обратив внимание, что до сих пор планов по переносу ЕГЭ не было.

Ранее Анзор Музаев рассказал, что ЕГЭ для выпускников планируется провести в России в установленные сроки. Также несколько дней назад стало известно, как пройдет ЕГЭ-2021.

Читайте также: Ректор РХТУ: Поступление в вуз должно опираться на ЕГЭ и вступительное испытание

РособрнадзорЕГЭкоронавирус
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