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Вице-спикер Госдумы Толстой назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Госдумы Толстой назвал ЕГЭ «насилием над детьми»

Юлия Курганова

Образование

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал Единый государственный экзамен «калькой с западных стандартов» и «насилием над детьми и самой идеей образования». Таким образом депутат прокомментировал в Telegram-канале итоги опроса, согласно которому около 70 процентов россиян выступили за отмену ЕГЭ.

— ЕГЭ — неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки. Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования, — написал Толстой.

По мнению парламентария, в России должны пересмотреть подходы к образованию и перестать выпускать из школ «недоучек».

Отметим, что споры вокруг ЕГЭ в последние дни разгорелись с новой силой. 12 мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал отменить Единый государственный экзамен и вернуться к традиционному образованию. Уже 14 мая председатель думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев заявил в интервью, что в России отменят ЕГЭ и вернутся к традиционному формату. По словам Зайцева, вопрос о несостоятельности действующей экзаменационной системы регулярно поднимается на заседании комитета.

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Петр ТолстойЕГЭотмена
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