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Ректор РХТУ: Поступление в вуз должно опираться на ЕГЭ и вступительное испытание
Фото: Даниил Головкин

Ректор РХТУ: Поступление в вуз должно опираться на ЕГЭ и вступительное испытание

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил упростить задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сбалансировать систему поступления в вуз, объединив в ней ЕГЭ и дополнительные вступительные испытания (ДВИ).

— Мы уже достаточно давно наблюдаем, как из года в год уровень сложности ЕГЭ растет. Считаю, что настало время пересмотреть эту систему, максимально приблизив к обычному тестовому инструменту оценки знаний. Не менее важно, на мой взгляд, упростить задания. Одновременно с этим в вузах необходимо ввести ДВИ, которые сегодня уже использует ряд университетов. И, конечно, масштабная подготовка к ЕГЭ в выпускных классах не должна превращаться в обычное натаскивание, которое не дает глубинных знаний, — отметил Александр Мажуга.

По мнению спикера, результат этого натаскивания виден по тому, как первокурсники осваивают материал, как работают с новой информацией. Если задачи выходят за узкие рамки знаний и подходов, которые необходимы для сдачи ЕГЭ, многие с ними не справляются.

Споры вокруг ЕГЭ в последние дни разгорелись с новой силой. 12 мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал отменить Единый государственный экзамен и вернуться к традиционному образованию. Уже 14 мая председатель думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев заявил в интервью, что в России отменят ЕГЭ и вернутся к традиционному формату. По словам Зайцева, вопрос о несостоятельности действующей экзаменационной системы регулярно поднимается на заседании комитета.

В 2021 году, по данным Рособрнадзора, на участие в ЕГЭ записались 795 тысяч человек — выпускники этого года и предыдущих лет (в 2020-м было около 714 тысяч). 408 тысяч человек выбрали профильную математику, 365 тысяч собираются сдавать обществознание, а 106 тысяч участников напишут экзамен по английскому языку и химии.

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