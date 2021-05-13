Ректор РХТУ Мажуга предложил приобщать детей к науке с раннего возраста

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что для научного прорыва в России необходимо заранее готовить кадры, в том числе прививать интерес к науке с раннего возраста.

— Нужно заниматься ранней профориентацией. Например, привести его в лабораторию. И неважно, будет это химическая, физическая, биологическая или другая лаборатория. Ребенку необходимо показать, что такое наука, показывать эксперименты. Так они смогут прочувствовать дисциплины, — подчеркнул он.

Ученый рассказал, что РХТУ участвует в программе, в рамках которой в небольших населенных пунктах разных регионов России открываются классы, где дети могут проводить сложные научные эксперименты.

— Наша задача сделать так, чтобы заинтересовать их определенными предметами. Самые приятные ощущения были, когда мы отправили в одну из школ наборы реактивов. Представляете, в школу, где ничего нет, привозят реактивы, дидактические материалы для проведения первых опытов и прочее. Понимаете, какой восторг был у этих ребят? — сказал он.

По словам спикера, сейчас для детской профориентации есть все условия. Школы активно взаимодействуют с университетами, в Москве есть много программ Департамента образования и науки Москвы, благодаря которым детей можно определить в инженерные, академические, медицинские классы.

— Там ориентир именно на раннюю профориентацию, на то, чтобы уже с начальной школы показывать детям разные профессии, чтобы ребенок пробовал себя в них, — сказал Мажуга.

Однако он предостерег родителей от любого принуждения и посоветовал не навязывать детям свою точку зрения и желания. Главная задача семьи и школы, по его мнению, — показать детям всю палитру возможных профессий и дать возможность выбора.

— Если мы не привьем любовь к той или иной профессии еще в школе, то потом при поступлении в университет у студента может возникнуть вопрос, зачем я вообще сюда поступил. У нас сейчас 70 процентов студентов медицинских университетов не хотят работать врачами — для меня это было шоком, — сказал он.

Александр Мажуга — член Международного общества бионеорганической химии, Российского химического общества им. Д. И. Менделеева. Опубликовал более 140 научных работ в высокорейтинговых научных журналах. Занимается разработкой методов лечения онкологии с помощью магнитных наночастиц.

Читайте также: Ректор РХТУ Мажуга: Санитарная безопасность РФ невозможна без использования искусственного интеллекта