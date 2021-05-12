Ректор РХТУ Мажуга: Санитарная безопасность РФ невозможна без использования искусственного интеллекта

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Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил использовать возможности искусственного интеллекта для мониторинга и предотвращения вирусных угроз в рамках проекта санитарного барьера, создание которого проанонсировали в правительстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 мая 2021 года сообщил о начале работы по созданию санитарного барьера, направленного на минимизацию риска проникновения опасных инфекций в страну. Об этом он заявил на выступлении с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы.

— Для формирования санитарного щита, который защитит страну от опасных инфекций и сведет к минимуму риск их проникновения в Россию, важно разрабатывать и внедрять новые технологии, подключать искусственный интеллект для своевременного и качественного мониторинга всех возникающих угроз, поиска очагов заражения, — подчеркнул Александр Мажуга.

Искусственный интеллект также полезен и в разработке лекарств, с его помощью можно контролировать соблюдение социальной дистанции и вести оперативный статистический учет, заметил руководитель РХТУ.

По мнению спикера, первый этап санитарного барьера должен предусматривать вакцинацию и массовое тестирование населения.

— На новый уровень должна выйти и наша лабораторная диагностика: в их распоряжении должно быть высокоточное оборудование, — добавил ученый.

Также потребуются новые образовательные программы, которые могут стать основой для создания новых стандартов национальной безопасности, добавил Мажуга, отметив ключевую роль ученых в создании санитарного щита.

21 апреля 2021 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что России необходим надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, чтобы в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, страна была готова разработать собственные тест-системы в течение четырех дней.

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