Около 95 тысяч столичных девятиклассников сдадут выпускные экзамены в этом году

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

У девятиклассников Москвы начались выпускные экзамены, которые пройдут в период с 24 мая по 2 июля.

Так, 24 и 25 мая школьники в рамках основного этапа проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-9) сдадут экзамен по русскому языку, а 27 и 28 мая — математику.

— В этом году итоговая аттестация в девятых классах проводится только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. На участие в экзаменах зарегистрировано почти 95 тысяч девятиклассников, — цитирует руководителя столичного регионального центра обработки информации Оксану Карклину официальный сайт мэра Москвы.

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена итоговая аттестация только по одному из предметов на выбор по желанию. Также они смогут сами выбрать форму либо основного государственного экзамена (ОГЭ), либо государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом последний можно по желанию участника сдать устно.

Свои результаты экзамена по русскому языку школьники смогут узнать не позднее 5 июня в личном кабинете на портале mos.ru или в образовательной организации.

Те, кто по уважительной причине не смогли сдать или дописать экзамен в основные дни, могут воспользоваться резервными днями сдачи, которыми определены 8 июня — по русскому языку и 16 июня — по математике.

Кроме того, предусмотрены еще и дополнительные дни для сдачи: 30 июня и 2 июля соответственно. В эти дни смогут сдать экзамены девятиклассники, которые пропустили по уважительной причине сдачу в основные и резервные дни или получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности столичных классов к ЕГЭ и ОГЭ.

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