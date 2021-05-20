Повышенная тревога и страх: психолог озвучил, что поможет быстро избавиться от страха перед ЕГЭ

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Во время сдачи Единого государственного экзамена многие школьники испытывают повышенную тревогу и страх. Эти чувства мешают им сконцентрироваться на заданиях. Такое эмоциональное состояние — норма. Об этом «ВМ» рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Чтобы быть максимально включенным в процесс и не испытывать эмоционального дискомфорта, выпускникам нужно знать и соблюдать два правила.

— В первую очередь стоит понять, что страх — это нормальное состояние. А чтобы он во время ЕГЭ меньше проявлялся, необходимо быть подготовленным. Во-первых, стоит сделать так, чтобы было отличное самочувствие перед самим экзаменом. Выспаться, быть сытым, может, даже съесть любимое лакомство. Чтобы было хорошее физическое самочувствие, лучше накануне исключить физические нагрузки. Потому как чем хуже самочувствие, тем выше эмоциональность, — пояснил Жавнеров.

Второе, что нужно сделать, — проработать все варианты итогов ЕГЭ, добавил специалист. По его словам, выпускник должен понимать, что он будет делать в случае получения разных баллов, расписать себе все варианты — от самого плохого до хорошего. Как объяснил психолог, когда человек видит, что его ждет в будущем (пусть даже это будет несколько вариантов), он относится спокойнее к происходящему. В случае со сдачей ЕГЭ это поможет выпускникам чувствовать себя спокойнее во время написания теста.

Также Жавнеров заключил, что различные успокаивающие техники, например дыхательные, скорее всего, не сработают сиюминутно. Таким практикам нужно обучаться заранее, чтобы их эффективно применять в стрессовых ситуациях, дополнил психолог.

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