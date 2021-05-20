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ЕГЭ в России не планируется переносить из-за ситуации с коронавирусом
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

ЕГЭ в России не планируется переносить из-за ситуации с коронавирусом

Виктория Родимкина

Образование

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников планируется провести в России в установленные сроки. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в четверг, 20 мая.

По его словам, не было зафиксировано ни одного сигнала из субъектов России о том, что сроки проведения ЕГЭ нужно корректировать.

— Вся система готова к проведению ЕГЭ на 100 процентов. Я думаю, что никаких изменений в сроках не будет, — сказал Анзор Музаев.

Он пояснил, что в июне экзамен проведут в штатном режиме. Воспользоваться неделей для сдачи ЕГЭ смогут выпускники, которые в прошлом году не смогли пройти государственную аттестацию, сообщает РИА Новости.

Ранее рассказывалось, как пройдет ЕГЭ-2021.

Читайте также: Москва готова: как пройдет сдача ЕГЭ и ГИА в столице в 2021 году

выпускникРособрнадзорЕГЭ
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