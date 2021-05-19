Количество проверок бизнеса Роспотребнадзором выросло в 3,5 раза в 2020 году

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Число проверок российского бизнеса в 2020 году выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора в среду, 19 мая.

В 2020 году Роспотребнадзор провел 76 588 плановых проверок в отношении предпринимателей и юридических лиц.

— Количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных в 2020 году, по сравнению с прошлым годом сократилось в 3,4 раза и составило 56 825 проверок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор снизил контроль над предпринимателями, что стало одной из мер поддержки бизнеса со стороны государства.

В частности, в 2020 году планировалось провести 85 560 плановых проверок, но 62 086 из них были исключены, что составило 72,6 процента. Выездные проверки Роспотребнадзор осуществлял по согласованию с прокуратурой, пишет ТАСС.

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