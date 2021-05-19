Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Количество проверок бизнеса Роспотребнадзором выросло в 3,5 раза в 2020 году
Фото: Малакмадзе Анна

Количество проверок бизнеса Роспотребнадзором выросло в 3,5 раза в 2020 году

Анастасия Волоснова

Общество

Число проверок российского бизнеса в 2020 году выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора в среду, 19 мая.

В 2020 году Роспотребнадзор провел 76 588 плановых проверок в отношении предпринимателей и юридических лиц.

— Количество внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных в 2020 году, по сравнению с прошлым годом сократилось в 3,4 раза и составило 56 825 проверок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор снизил контроль над предпринимателями, что стало одной из мер поддержки бизнеса со стороны государства.

В частности, в 2020 году планировалось провести 85 560 плановых проверок, но 62 086 из них были исключены, что составило 72,6 процента. Выездные проверки Роспотребнадзор осуществлял по согласованию с прокуратурой, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение мер против COVID-19.

Читайте также: Кальянную в Москве опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзорбизнеспредприниматели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте