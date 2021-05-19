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Кальянную в Москве опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Кальянную в Москве опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Новая площадь, 8с2 Карта всех событий

Роспотребнадзор приостановил деятельность кальянной в центре столицы за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 19 мая, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект находится по адресу: Новая площадь, дом 8, строение 2. При осмотре были выявлены нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Сотрудникам заведения не делали тесты на коронавирус. Кроме того, работники и посетители нарушали масочно-перчаточный режим. Также в кальянной не проводилось обеззараживание воздуха.

В отношении заведения составлен протокол об административном нарушении. Материалы дела готовятся для передачи в суд для дальнейшего приостановления деятельности до 90 суток.

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