Анна Попова спрогнозировала сроки окончания пандемии COVID-19

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Эпидемиологические расчеты касательно окончания пандемии коронавирусной инфекции производятся с учетом статистических данных, и пока они лишь примерные. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, говоря об окончании сроков пандемии, Роспотребнадзор исходит из того, что в стране нужно вакцинировать по меньшей мере 60 процентов населения. Так, иммунизация 60 процентов россиян в 2020 году помогла избежать вспышки гриппа.

— Как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно, — заявила Попова.

Она добавила, что еще до наступления осени 60 процентов россиян должны получить вакцину от коронавируса. В настоящее время Роспотребнадзор внимательно мониторит ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране.

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