Анна Попова: 60 процентов россиян привьются от коронавируса до сентября

Фото: Пресс-служба Совфеда

Еще до наступления осени 60 процентов населения России должны получить вакцину от коронавируса. Об этом во вторник, 18 мая, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

По ее словам, высокий уровень вакцинации населения приблизит возвращение к нормальной жизни. Также она добавила, что для формирования коллективного иммунитета к инфекции прививку должны сделать около 70 миллионов человек.

— Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень, — цитирует Анну Попову Интерфакс.

Ранее три российские вакцины стали доступны для вакцинации жителям Подмосковья.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин сообщил, что Россия скоро запустит в оборот четвертую вакцину от COVID-19