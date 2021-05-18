Три российские вакцины стали доступны для вакцинации жителям Подмосковья

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Жители Московской области могут выбрать любую из трех российских вакцин для защиты от коронавируса. Речь идет о препаратах «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

— Подмосковье получило свыше 1,1 миллиона доз вакцины от COVID-19. В большей части это «Спутник V», однако область получила и два других препарата, — сообщили в ведомстве.

Как уточнила руководитель министерства Светлана Стригункова, региональные медицинские учреждения в полном объеме обеспечены вакцинами, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По ее словам, власти региона преследуют одну основную задачу – сделать так, чтобы жители и гости Московской области могли привиться от коронавируса легко, быстро и удобно.

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