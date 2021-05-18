Министр экономики Германии высказался за допуск вакцины «Спутник V» в ЕС

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» должна получить сертификацию Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во вторник, 18 мая.

По его словам, Россия и Германия поддерживают тесный обмен по вопросу производства вакцин. Как Германия с BioNTech, так и Россия со «Спутником V» относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса.

— Разумеется, «Спутник V» должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие эффективные медикаменты, препараты и вакцины, — приводит слова Альтмайера ТАСС.

В настоящее время российский препарат зарегистрирован в 66 странах с населением свыше 3,2 миллиарда человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минпромторг назвал закупочные цены российских вакцин от COVID-19