Министр экономики Германии высказался за допуск вакцины «Спутник V» в ЕС
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» должна получить сертификацию Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во вторник, 18 мая.
По его словам, Россия и Германия поддерживают тесный обмен по вопросу производства вакцин. Как Германия с BioNTech, так и Россия со «Спутником V» относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса.
— Разумеется, «Спутник V» должен быть допущен в Европейском союзе, как и все другие эффективные медикаменты, препараты и вакцины, — приводит слова Альтмайера ТАСС.
В настоящее время российский препарат зарегистрирован в 66 странах с населением свыше 3,2 миллиарда человек.
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