Минпромторг назвал закупочные цены российских вакцин от COVID-19

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Предельная закупочная стоимость одной дозы российских вакцин от коронавирусной инфекции примерно одинакова. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Отмечается, что предельная закупочная стоимость одной дозы «ЭпиВакКороны» составляет 842 рублей, «Ковивака» — 866 рублей, а «Спутника V» — 866,81 рублей. Цена вакцины «Спутник Лайт» еще не установлена, сообщает «Российская газета».

В Минпромторге рассказали, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, исходя из производственных возможностей предприятий, где выпускают препараты.

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