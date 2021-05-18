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ЦДМ в Москве опечатали за нарушение мер против COVID-19
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

ЦДМ в Москве опечатали за нарушение мер против COVID-19

Иван Юминов

Здоровье
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд, 5с1Карта всех событий

Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве опечатали за нарушение мер против распространения коронавируса. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора во вторник, 18 мая.

В ходе проверки ведомство выявило недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, а также недостаточный запас дезинфицирующих средств, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в ЦДМ собралось множество людей из-за автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Ее пришлось отменить еще до начала из-за рисков распространения COVID-19.

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