Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фитнес-клуб на западе Москвы могут опечатать за нарушение мер против COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Фитнес-клуб на западе Москвы могут опечатать за нарушение мер против COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Фитнес-клуб на западе Москвы могут закрыть на три месяца за нарушение мер против распространения коронавируса. Об этом сообщил главный специалист — эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев в понедельник, 17 мая.

— В ходе проведения обследования выявлены нарушения антикоронавирусных мер. В частности, нарушение дезинфекционного режима, нарушение масочного режима, а также не проводилось обследование сотрудников клуба на наличие коронавируса, — рассказал специалист.

Клубу, расположенному по адресу Багратионовский проезд, дом 7, корпус 3, грозят штраф до 500 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит ЦДМ из-за встречи с актерами фильма «Майор Гром».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти 100 кальянных в Москве закрыли за нарушение мер против COVID-19

Роспотребнадзоркоронавируснарушения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Все мнения
О проекте