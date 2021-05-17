Фитнес-клуб на западе Москвы могут опечатать за нарушение мер против COVID-19

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Фитнес-клуб на западе Москвы могут закрыть на три месяца за нарушение мер против распространения коронавируса. Об этом сообщил главный специалист — эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев в понедельник, 17 мая.

— В ходе проведения обследования выявлены нарушения антикоронавирусных мер. В частности, нарушение дезинфекционного режима, нарушение масочного режима, а также не проводилось обследование сотрудников клуба на наличие коронавируса, — рассказал специалист.

Клубу, расположенному по адресу Багратионовский проезд, дом 7, корпус 3, грозят штраф до 500 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит ЦДМ из-за встречи с актерами фильма «Майор Гром».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти 100 кальянных в Москве закрыли за нарушение мер против COVID-19