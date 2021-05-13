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Почти 100 кальянных в Москве закрыли за нарушение мер против COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Почти 100 кальянных в Москве закрыли за нарушение мер против COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Работу 98 кальянных в Москве приостановили за нарушение мер против распространения коронавируса. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора в четверг, 13 мая.

— Управлением Роспотребнадзора по Москве и территориальными отделами управления в административных округах за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 98 кальянных, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что ведомство опечатало около 30 столичных магазинов и кафе в мае.

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