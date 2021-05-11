Роспотребнадзор опечатал около 30 столичных магазинов и кафе в мае

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Девять предприятий общепита и 17 продовольственных магазинов столицы опечатал в досудебном порядке Роспотребнадзор Москвы в период с 1 по 10 мая. Причиной послужили нарушения правил профилактики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На майских праздниках инспекторы проверили 708 торговых точек. С нарушениями санитарно-эпидемиологических требований работало 137 предприятий — это 38 фуд-кортов в торговых центрах, 17 кафе открытой сети, 61 магазин, 21 точка на рынках и ярмарках.

В отношении их владельцев составили 54 протокола об административных правонарушениях. Материалы направили на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продолжает следить за людными местами в Москве.

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